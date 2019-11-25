Zümrüt Selçuk: "Şiddetin hiçbir şekilde bahanesi, mazereti, gerekçesi olamaz"

25.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:39

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu. (1)

Kaynak: AA