Zümrüt Selçuk: "Şiddetin hiçbir şekilde bahanesi, mazereti, gerekçesi olamaz"
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Video...
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu. (1)
Haber Videosu: Zümrüt Selçuk: "Şiddetin hiçbir şekilde bahanesi, mazereti, gerekçesi olamaz"