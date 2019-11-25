Zümrüt Selçuk: "Şiddetin hiçbir şekilde bahanesi, mazereti, gerekçesi olamaz"
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Zümrüt Selçuk: "Şiddetin hiçbir şekilde bahanesi, mazereti, gerekçesi olamaz"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Video...

25.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:39
Zümrüt Selçuk:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

izlenmesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Zümrüt Selçuk: "Şiddetin hiçbir şekilde bahanesi, mazereti, gerekçesi olamaz"
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