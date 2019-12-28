Zümrüt Selçuk: "Mesleki standartların kurumsallaştırılması için işverenlerimizi desteklemeye devam...
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Zümrüt Selçuk: "Mesleki standartların kurumsallaştırılması için işverenlerimizi desteklemeye devam...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması (3) ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

28.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:01
Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un konuşması (3) ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kuruluna katıldı. (3)

Kaynak: AA

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: Zümrüt Selçuk: "Mesleki standartların kurumsallaştırılması için işverenlerimizi desteklemeye devam...
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