Zümrüt Selçuk: "Mesleki standartların kurumsallaştırılması için işverenlerimizi desteklemeye devam...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması (3) ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kuruluna katıldı.
28.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:01
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması (3) ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kuruluna katıldı. (3)
Kaynak: AA