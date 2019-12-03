Zümrüt Selçuk: "Belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik"
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Zümrüt Selçuk: "Belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi Selçuk'un engellilerle bir araya gelmesi Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, The Green Park Hotel'de düzenlenen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına katıldı.

03.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:42
Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un salona gelişi

Selçuk'un engellilerle bir araya gelmesi

Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, The Green Park Hotel'de düzenlenen "3 Aralık " programına katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Zümrüt Selçuk: "Belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik"
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