Zümrüt Selçuk: "Ahlakı, vicdanı olan herkes kadın haklarının korunması konusunda harekete geçmeli"
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Zümrüt Selçuk: "Ahlakı, vicdanı olan herkes kadın haklarının korunması konusunda harekete geçmeli"

Katılımcılar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi ve katılımcılarla selamlaşması Sinevizyon gösteriminde duygulanan katılımcılar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye gelişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı...

07.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:43
Zümrüt Selçuk:

Katılımcılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un salona gelişi ve katılımcılarla selamlaşması

Sinevizyon gösteriminde duygulanan katılımcılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye gelişi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Eğitim-Bir-Sen tarafından 'da gerçekleştirilen 'Kadın Komisyonu Türkiye Buluşması'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Zümrüt Selçuk: "Ahlakı, vicdanı olan herkes kadın haklarının korunması konusunda harekete geçmeli"
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