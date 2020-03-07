: Zümrüt Selçuk: "Ahlakı, vicdanı olan herkes kadın haklarının korunması konusunda harekete geçmeli"

07.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:43

Katılımcılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi ve katılımcılarla selamlaşması

Sinevizyon gösteriminde duygulanan katılımcılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye gelişi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Eğitim-Bir-Sen tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 'Kadın Komisyonu Türkiye Buluşması'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

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