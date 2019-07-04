Zümrüt Selçuk: "20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kura ile...

- Salondan detaylar

Katılımcılardan detaylar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması

Kura çekimi yapılması

Fotoğraf çekimi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, üniversite öğrencilerinin tecrübe edinme ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirleneceği programa katıldı. (2)

Kaynak: AA