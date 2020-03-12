Zümrüdüanka oyuncusu Alp Navruz'un set arası kayak keyfi!
Çekimleri Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleşen, FOX ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka'nın yakışıklı oyuncusu Alp Navruz, geçtiğimiz günlerde set arasını kayak yaparak değerlendirdi
12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:00
Çekimlerden artakalan vaktini Kayseri Erciyes'te kayak yaparak geçiren başarılı oyuncu, hayranlarından gelen fotoğraf isteklerini de kırmadı. Ünlü oyuncunun kayak yaptığı anlar fotoğraf karelerine yansıdı.
Kaynak: Snob Magazin