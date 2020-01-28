Zümra isminin anlamı - Zümra ne demek?

28.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:08

Çocuklara verilen isimlerin anlamları da kendileri kadar önemli. Ebeveynler çocuklarına isim vermeden önce anlamlarını öğrenmek istiyor. Bu isimlerden biri olan Zümra anlamı nedir? Son günlerde popüler isimler arasında bulunan Zümra adı kız çocuklarına veriliyor. İşte, Zümra'nın anlamı...

ZÜMRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? ZÜMRA NE DEMEK?

Kökeni Arapça olsa da Kur'an'da geçmeyen Zümra,güzel, iyi ahlaklı, cesur, yiğit, yürekli, zeki ve bilgili kadın anlamlarına geliyor. Çoğunlukla Zümre kelimesiyle karıştırılır ancak anlam olarak birbirleirndne farklıdırlar. Zümre, topluluk demektir.

ZÜMRA ADININ ANALİZİ

Alışılagelmiş isimlerden ayrılan Zümra ismi, son günlerde en çok tercih edilenler arasındadır. Zümra isminin analizi ise şöye:

Z- Eğitimde başarılıdır. Bilim ile iç içedir ve kitap okumayı sever.

Ü- Durağan bir yapıya sahiptir. İşlerini aceleye getirmez yavaş yavaş ve de sağlam yapmayı tercih eder.

M - Zeki ve başarılıdır. Özellikle ticaret faaliyetlerini sever, bu alanda da başarılı olur.

R - Karar verirken güçlük çeker. Tereddüt hayatının bir parçasıdır.

A - Olayları algılama duygusu gelişmiştir. Mantıklı düşünme en üst seviyededir.