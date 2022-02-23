Zümra isminin anlamı nedir? Zümra ne demek, hangi dilde? Zümra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Zümra anlamı nedir?
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Kendi ismimizi ve başkasının isminin anlamını merak edebiliyoruz. İsmi Zümra olanlar ise Zümra isminin anlamı nedir? Zümra ne demek? Zümra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Zümra anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Zümra ismi manası nedir? Zümra ne anlama geliyor? Zümra ne demektir? Zümra ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde geçiyor mu? Çocuğumuza Zümra ismi takabilir miyiz? Zümra ismi anlamı olumlu mudur? İşte bilgiler...
Zümra isminin anlamı ve kökeni merak ediliyor. Zümra isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Zümra ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Zümra ismini vermek isteyenler Zümra'in anlamını merak ediyor. Zümra ismi nedir? Zümra ismi ne demektir? Zümra ne anlama geliyor? Zümra ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Zümra ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...
Zümra isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Zümra ismi "güzel, zeki, ahlaklı, cesur, iyi ve bilgili kadın" anlamlarına gelmektedir. Zümra Arapça kökenli bir isimdir. Zümra ismi genellikle "iyi ahlaklı, güzel, yürekli" manalarına gelmektedir.
Zümra isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:
- - Cesaretli ve yürekli bir kişidir.
- - Zeki ve oldukça başarılıdır. Eğitimde başarılıdır.
- - İşlerini aceleye getirmez.
- - Durağan bir kişidir.
- - Bir şeye karar verirken güçlük çekebilir.
- - Kitap okumayı sever.
Zümra ismi kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Son yapılan sayımlara göre ülkemizde yaklaşık 20-25 bin civarında Zümra ismi bulunmaktadır.
Zümra kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Zümra ismi Arapça kökenlidir. Zümra Arapça'da güzel ahlaklı, iyi, yürekli vb. anlamlara gelmektedir.
Zümra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Zümra isminin bebeklere takılmasında bir sakınca yoktur, Zümra isminin bebeklere verilmesi caizdir.
TDK'ya göre Zümra kelimesinin anlamı bulunmamaktadır. TDK sözlükte Zümra kelimesi yer almıyor.