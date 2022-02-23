Zümra isminin anlamı nedir? Zümra ne demek, hangi dilde? Zümra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Zümra anlamı nedir?

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ZÜMRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Zümra isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Zümra ismi "güzel, zeki, ahlaklı, cesur, iyi ve bilgili kadın" anlamlarına gelmektedir. Zümra Arapça kökenli bir isimdir. Zümra ismi genellikle "iyi ahlaklı, güzel, yürekli" manalarına gelmektedir.

ZÜMRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Zümra isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:

- Cesaretli ve yürekli bir kişidir.

- Zeki ve oldukça başarılıdır. Eğitimde başarılıdır.

- İşlerini aceleye getirmez.

- Durağan bir kişidir.

- Bir şeye karar verirken güçlük çekebilir.

- Kitap okumayı sever.

Zümra ismi kız çocuklarına takılan bir isimdir.

ZÜMRA İSMİ TOPLAM KAÇ KİŞİDE VAR?

Son yapılan sayımlara göre ülkemizde yaklaşık 20-25 bin civarında Zümra ismi bulunmaktadır.

ZÜMRA KIZ İSMİ Mİ ERKEK İSMİ Mİ?

Zümra kız çocuklarına takılan bir isimdir.

ZÜMRA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR? ZÜMRA HANGİ DİLDE, NEYCE?

Zümra ismi Arapça kökenlidir. Zümra Arapça'da güzel ahlaklı, iyi, yürekli vb. anlamlara gelmektedir.

ZÜMRA İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU? HANGİ SUREDE?

Zümra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Zümra isminin bebeklere takılmasında bir sakınca yoktur, Zümra isminin bebeklere verilmesi caizdir.

ZÜMRA TDK'YA GÖRE NE DEMEK, ANLAMI VAR MI?

TDK'ya göre Zümra kelimesinin anlamı bulunmamaktadır. TDK sözlükte Zümra kelimesi yer almıyor.

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