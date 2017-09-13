Zulme Göz Yuman Myanmar Lideri BM Genel Kurulu'na Katılmayacak
Myanmar’da Müslümanlara yönelik katliama karşı sessiz kalan ve yaşananları gözardı eden Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kuruluna katılmayacak.
Myanmar'da Müslümanlara yönelik katliama karşı sessiz kalan ve yaşananları gözardı eden Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, New York'ta gerçekleştirilecek BM Genel Kuruluna katılmayacak.
Myanmar'da Müslümanlara yönelik zulüm devam ederken, Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, yaptığı açıklamalar ve sergilediği tavır ile eleştirileri üzerine toplamıştı. Yaşananlara sessiz kalan Nobel Barış Ödüllü Myanmar lideri, New York'ta yapılacak Birleşmiş Genel Kurulu'na katılmama kararı aldı. Hükümet Sözcüsü Aung Shin, Myanmar liderinin hakkındaki eleştiriler ile yüzleşmekten korkmadığı iddiasında bulundu.
Geçtiğimiz yıl BM Genel Kurulu'na hitap eden Aung Shin, hükümetin krizi çözme çabalarını savunmuştu.
BMGK, Myanmar'ı görüşecek
BM Güvenlik Konseyi, bugün Myanmar'ı ele almak üzere toplanacak. Nobel Barış Ödüllü diğer isimler arasında bulunan Dalai Lama, Desmond Tutu ve Malala Yusufzay da Myanmar liderine şiddete son verme çağrısında bulundu.
Myanmar'da bu ay başında Müslümanlara yönelik şiddetin artmasıyla köyleri ve evleri yakılan yaklaşık 370 bin kişi, Bangladeş'e sığındı. Birleşmiş Milletler, yaşanan katliamda hükümeti suçlayarak Myanmar'da etnik temizlik yaşandığını dile getirmişti. Suçlamaların odağındaki Myanmar ordusu ise sivilleri hedef aldıklarına yönelik ifadeleri reddetmiş, Rohingyalı militanlarla mücadele ettikleri iddiasında bulunmuştu.
Öte yandan, Bangladeş Başbakanı Seyh Hasina, Myanmar'a seslenerek ülkelerinden kaçan Rohingyalıları geri alması çağrısında bulunmuştu. - ARAKAN