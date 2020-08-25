Zülfü Livaneli'nin en politik romanı Son Ada Zülfü Livaneli'nin yıllar öncesinden bugünleri anlatan ödüllü romanı Son Ada, yazar tarafından eklenen yeni sonuyla edebiyatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Livaneli'nin çok ses getiren ve en politik romanı olan Son Ada'nın, Gezi direnişçilerini selamlayan yenilenmiş baskısı İnkılâp Kitabevi etiketiyle 1 Eylül'de raflarda yerini alacak.

Edebiyatçı, sanatçı ve fikir insanı kimliğiyle tanınan Zülfü Livaneli'nin, yayınlandığı günden bugüne çok ses getiren romanı Son Ada, yeni baskısıyla yeniden okurlarla buluşuyor. 2009 Orhan Kemal Roman Armağanı'na layık görülen ve pek çok dile çevrilip dünya çapında okunan Son Ada, İnkılap Kitabevi basımında Livaneli'nin yeni eklediği sürpriz epilog ve Gezi direnişçilerini selamlayan yenilenmiş finaliyle tekrar okur karşısına çıkıyor.

Romanları 40 dilde yayınlanan ve uluslararası pek çok ödüle layık görülen usta edebiyatçı Zülfü Livaneli'nin Son Ada romanı hem dünya hem de Türk edebiyatı için büyük bir değer taşıyor. Gözden uzakta, kendi oluşturduğu adil bir sistem içinde huzurla yaşayan ada halkının değişen hayatını anlatan klasik romanda, bir diktatörün halka ve doğaya nasıl düşmanca davrandığı alegorik bir anlatımla gözler önüne seriliyor.

Türk edebiyatının mihenk taşlarından Yaşar Kemal, Son Ada için kaleme aldığı önsözde romanı "Edebiyatta görkemli bir söz vardır, büyük kapıdan girmek. Bu, büyük bir eserin yazarı demek. Zülfü büyük kapıdan bu romanıyla girmiştir." şeklinde anlatıyor.

Zülfü Livaneli imzalı Son Ada, İnkılâp Kitabevi etiketiyle 1 Eylül'den itibaren raflarda, inkilap.com, dr.com.tr ve kitapyurdu.com adreslerinde yerini alacak.

Kaynak: Bültenler