Zülfü Livaneli kimdir? Zülfü Livaneli kaç yaşında? Zülfü Livaneli biyografisi!

Zülfü Livaneli, müziği ile birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı ve eserleri Joan Baez, Maria Farantouri, Maria del Mar Bonet, Leman Sam, Sezen Aksu gibi yerli ve yabancı sanatçı tarafından yorumlandı. Kültür, sanat ve politika alanında Türkiye'nin önemli isimlerinden birisi olan sanatçı, sanat yaşamı boyunca 300'e yakın besteye ve 30 film müziğine imzasını atmıştır. Peki, Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmen olan Zülfü Livaneli kimdir, kaç yaşında?

Zülfü Livaneli, müziği ile birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı ve eserleri Joan Baez, Maria Farantouri, Maria del Mar Bonet, Leman Sam, Sezen Aksu gibi yerli ve yabancı sanatçı tarafından yorumlandı. Kültür, sanat ve politika alanında Türkiye'nin önemli isimlerinden birisi olan sanatçı, sanat yaşamı boyunca 300'e yakın besteye ve 30 film müziğine imzasını atmıştır. Peki, Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmen olan Zülfü Livaneli kimdir? Zülfü Livaneli kaç yaşında? Zülfü Livaneli kitapları neler? Zülfü Livaneli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ZÜLFÜ LİVANELİ KİMDİR?

Ömer Zülfü Livanelioğlu (d. 20 Haziran 1946; Ilgın, Konya), bilinen adıyla Zülfü Livaneli, Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmen.

İLK YILLARI

Ömer Zülfü Livanelioğlu, 20 Haziran 1946'da Konya'nın Ilgın ilçesinde dünyaya geldi. Livanelioğlu ailesinin büyük dedeleri Ömer Efendi 93 Harbi'nde Artvin'in Ermeni ve Rus işgaline uğraması üzerine Erzurum'a gelerek Ahmet Muhtar Paşa'nın ordusuna katılmıştır.

Ömer Efendi Harput Redif Taburu'na mülazım rütbesiyle atanır. Daha sonra burada çıkan çatışmada şehit düşer. Ömer Efendi'nin tek oğlu olan Zülfü Efendi, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde sorgu hakimi olarak görev yapar. Soyadı Kanunu çıktığında, babasının geldiği Artvin/Yusufeli/Livane Sancağı'na izafeten Livanelioğlu soyadını alır. Zülfü Efendi'nin oğullarından üçü de hakim olmuştur. En büyükleri ve Zülfü Livaneli'nin babası olan Mustafa Sabri Livanelioğlu, Yargıtay Başkanvekilliği'ne kadar yükselmiştir.

KARİYERİ

ABD Fairfax Konservatuvarı'nı bitirmiştir. Zülfü Livanelioğlu bağlama çalmayı teyzesi Nazmiye (Türeli) Yücel'in eşi olan eniştesi Turhan Yücel'den, Ilgın'da yaşadığı yıllarda ve yaz tatillerinde öğrendiğinde, eniştesi Turhan bey'in kendisine hayatını değiştirecek bir sermayeyi hediye ettiğinden haberi yoktu.

Zülfü Livaneli, müziği ile birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı ve eserleri Joan Baez, Maria Farantouri, Maria del Mar Bonet, Leman Sam, Sezen Aksu gibi yerli ve yabancı sanatçı tarafından yorumlandı. Kültür, sanat ve politika alanında Türkiye'nin önemli isimlerinden birisi olan sanatçı, sanat yaşamı boyunca 300'e yakın besteye ve 30 film müziğine imzasını attı.

Türkiye'den ansızın ayrılarak İsveç'e sürgün yıllarında muhtelif işlerde çalışan Livaneli'nin en büyük arzusu bir gün Türkan Şoray ile tanışabilmek ve o zaman Türkiye'de suçlanan kişilerin uğrak yeri haline gelen İsveç'te bulunan ünlü yazar, gazeteci veya şairlerle karşılaşabilmekti.

Bugüne kadar dört uzun metrajlı film yönetti: "Yer Demir Gök Bakır", "Sis", "Şahmaran" ve "Veda". Valencia Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ve 1989'da Montpelier Film Festivali'nde "Altın Antigone" ödülüne layık görüldü. "Sis", "En iyi Avrupa Film Ödülü"ne aday gösterildi. Sanatçının filmleri Türkiye, ABD, Fransa, Almanya, İsviçre ve Japonya'da gösterime girdi ve BBC, WDR, İspanya, Kanada ve Japon televizyonları gibi birçok televizyon şirketine satıldı.

Ekim 1986'da Cengiz Aytmatov'un daveti üzerine Federico Major, Yaşar Kemal, Arthur Miller ve diğer ünlü sanatçı ve düşünürlerin katıldığı Kırgızistan ve daha sonra Wengen, Granada ve Mexico City'de toplanan Issyk-Kul Forumu'nda yer aldı.

Livaneli; Elia Kazan, Jack Lang, Vanessa Redgrave, Arthur Miller, Mikis Theodorakis gibi ünlü kişilerle birlikte dünya kültürünün ilerlemesi ve dünya sanatlarının gelişmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalarda bulundu.

1996 yılında Paris'te merkezi bulunan UNESCO (Birleşmiş Milletlerin Eğitim Kültür Bilim Kurulu) tarafından büyükelçilik verilen sanatçı Livaneli, 1978 yılında yaptığı "Nazım Türküsü" adlı albümde Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları bir araya getirdi.

"Arafatta bir çocuk", "Geçmişten Geleceğe Türküler", "Sis", "Orta Zekalılar Cenneti", "Diktatör ile Palyaço", "Sosyalizm öldü mü", "Engereğin Gözündeki Kamaşma" ve "Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm" ve "Mutluluk" ve Leyla'nın Evi, Sevdalim Hayat, Son Ada ve Sanat Uzun, Hayat Kisa, Serenad, Kardeşimin Hikayesi kitaplarının yazarı olan Livaneli, uluslararası kültür çevrelerinde tanınmakta ve saygı görmektedir.

19 Mayıs 1997 tarihinde, Ankara Hipodrom meydanında verdiği konsere 500.000 kişinin katılmasıyla Türkiye'nin en büyük konserini gerçekleştirme unvanını kazanmıştır.

KİŞİSEL HAYATI

Ömer Zülfü Livaneli, Ülker Hanım'la evlidir ve bir kızı vardır. Kızı Aylin Livaneli eğitimi ve yaptığı pek çok işten sonra müzik ile ilgilenmiş ve beş albüm çıkarmıştır. Müziğe ara veren Aylin Livaneli şu an yurt dışında ekonomi üzerine eğitim almaktadır. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Livaneli vejetaryendir.

KİTAPLARI

• Balıkçı ve Oğlu (2021)

• Gökyüzü Herkesindir (2020)

• Şapka (2019)

• Rüzgârlar Hep Gençtir (2019)

• Gölgeler (2018)

• Elia ile Yolculuk (2017)

• Huzursuzluk (2017)

• Konstantiniyye Oteli (2015)

• Kardeşimin Hikayesi (2013)

• Edebiyat Mutluluktur (2012)

• Harem (2012)

• Serenad (2011)

• Sanat Uzun Hayat Kısa (2010)

• Son Ada (2008)

• Sevdalım Hayat

• Leyla'nın Evi

• Gorbaçov´la Devrim Üstüne Konuşmalar

• Mutluluk (2002)

• Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm

• Livaneli Besteleri

• Engereğin Gözü

• Sosyalizm Öldü Mü?

• Diktatör ile Palyaço

• Türkiye Orta Zekalılar Cenneti

• Sis

• Dünya Değişirken

• Geçmişten Geleceğe Türküler

• Arafat'ta Bir Çocuk

DİSKOGRAFİ

• Chants Révolutionnaires Turcs - 1973

• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 1975

• Merhaba - 1977

• Nazım Türküsü - 1978

• The Bus (OST) - 1978

• Alamanya Beyleri - 1979

• Atlının Türküsü - 1979

• Günlerimiz – 1980

• İnce Memet Türküsü – 1980

• Maria Farandouri Livaneli Söylüyor – 1982

• Yol (Soundtrack) – 1983

• Eine Auswahl – 1983

• Ada – 1983

• İstanbul Konseri (Concert) – 1984

• Güneş Topla Benim İçin – 1985

• Livaneli/ 10 Yılın Ezgisi – 1986

• Zor Yıllar – 1986

• Hoşgeldin Bebek – 1986 • Gökyüzü Herkesindir – 1987

• Soundtracks – 1988

• Crossroads (New Age) – 1990

• Saat 4 Yoksun – 1993

• Neylersin – 1995

• Yangın Yeri – 1996

• Janus (Symphonic Poems) – 1996

• Livaneli & Theodorakis : Together – 1997

• Efsane Konserler – 1997

• Nefesim Nefesine – 1998

• New Age Rhapsody, London Symphony Orchestra Plays Livaneli – 1999

• Unutulmayanlar – 1999

• İlk Türküler – 2001

• Hayata Dair – 2005

• Veda Film Müzikleri – 2010

• Gökkuşağı Gönder Bana – 2013

• Livaneli 50. Yıl "Bir Kuşaktan Bir Kuşağa" – 2016