Zülfiye Kaçar'dan kırk yama sergisi

02.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:24

3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle Akşehir Devlet Hastanesinde çalışan Zülfiye Kaçar, hastanede Kırk Yama Sergisi açtı.

Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem'in ev sahipliği yaptığı açılışa, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, kamu kurum müdürleri, Özel Parkhayat Akşehir Hastanesi Müdürü Hadi Kaya ve Başhekimi Dr. Mehmet Serkan Demirdağ, Akşehir Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yöneticilerinden Gökhan Camcı, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve hastane personelleri katıldı.



Açılışa katılan konuklara, eserlerini oluştururken kullandığı teknikler hakkında da bilgi veren Zülfiye Kaçar'ın, 2004 yılında Türkiye birinciliği aldığı eseri ile Kurtuluş Savaşı döneminde kağnılarla cepheye erzak ve mühimmat taşıyan Anadolu kadınını resmettiği çalışması da sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Giysi ve örtülerin kullanıldığı eserlerinde ise özenle seçilmiş ve işlenmiş figürler, sergiyi gezenler tarafından beğeniyle karşılanıyor.

Kaynak: AA