Zula yeni serisi Racer'ı açıkladı
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Zula yeni serisi Racer'ı açıkladı

05.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:24
Zula yeni serisi Racer'ı açıkladı

Türkiye'nin en popüler yerli yapım MMOFPS oyunu Zula'dan, oyunseverleri sevindirecek bir hamle geldi. Zula "Elit" nadirlik seviyesindeki ilk seri olacak "racer" serisini duyurdu.

Zula'ya yeni eklenen "Kral Deste" kartları ile elde edebileceğiniz Zula Racer serisi, oyundaki yerini aldı.

ZULA'NIN YENİ SERİSİ: RACER

Zula daha önce "destansı" ve "efsane" adını verdiği özelleştirme serilerinden sonra bir farkılılığa giderek, "Elit" seviyesinin ilk özelliştirme serisi olan racer'ı özel animasyonlarıyla oyuncuların hizmetine sundu.

YENİ ÖZELLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Zula'nın yeni serisi racer'da bulunan özellikleri duyurdu; "anahtarlık, ön eklenti susturucu, süngü, alt eklenti lazer, üst eklenti dürbün ve refleks gibi özelliklerle oyuncular silahlarına farklı bir görünüm katabilecek."

Bütün karakterlerinin bir hikayesi olan MMOFPS oyunu Zula ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, https://www.zulaoyun.com/ ve Zula Oyun sosyal medya hesaplarını takip ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirler.

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