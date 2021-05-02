Zula Yayın Şenliği Etkinliği Başlıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zula Yayın Şenliği Etkinliği Başlıyor!

Zula Yayın Şenliği Etkinliği Başlıyor!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

Herkesi yayına bekliyoruz!

MadByte Games tarafından geliştirilen ve Lokum Games tarafından dağıtılan Türk yapımı FPS oyunu Zula Yayın Şenliği Etkinliği başıyor!

Her bir Zula'cı bir yayıncı adayıdır. Kanalını hazırla, Zula yayıncılarına ödül dağıttığı yayın şenlikleri geliyor. Şimdi yayın yapma sırası sende. Zula Yayın Şenliği'yle yayınını yap, sürpriz hediyeleri al! 21.00-23.00 arası YouTube'da Zula yayını yap, yayın esnasında Zula'dan gelen sürpriz hediyelerle keyfine keyif kat.

Yayın Kuralları ise şu şekilde:

21.00-23.00 arasında YouTube'da  ve  etiketleriyle Zula yayını yapmalısın.

Yayının Zula Davranış Kuralları'na uymalıdır.

Seçilirsen hediyelerin yayın esnasında hesabına gönderileceğinden yayında kendi Zula hesabını kullandığından emin olmalısın.

Kaynak: Playerbros

Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sağlık çalışanlarına ceza kesildiği' iddiasına yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasına yalanlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Hakan Altun Ebru Gündeş Özcan Deniz Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zula Yayın Şenliği Etkinliği Başlıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 16:46:39. #1.14#

title