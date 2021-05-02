Zula Yayın Şenliği Etkinliği Başlıyor!

Herkesi yayına bekliyoruz!

MadByte Games tarafından geliştirilen ve Lokum Games tarafından dağıtılan Türk yapımı FPS oyunu Zula Yayın Şenliği Etkinliği başıyor!

Her bir Zula'cı bir yayıncı adayıdır. Kanalını hazırla, Zula yayıncılarına ödül dağıttığı yayın şenlikleri geliyor. Şimdi yayın yapma sırası sende. Zula Yayın Şenliği'yle yayınını yap, sürpriz hediyeleri al! 21.00-23.00 arası YouTube'da Zula yayını yap, yayın esnasında Zula'dan gelen sürpriz hediyelerle keyfine keyif kat.

Yayın Kuralları ise şu şekilde:

21.00-23.00 arasında YouTube'da ve etiketleriyle Zula yayını yapmalısın.

Yayının Zula Davranış Kuralları'na uymalıdır.

Seçilirsen hediyelerin yayın esnasında hesabına gönderileceğinden yayında kendi Zula hesabını kullandığından emin olmalısın.

Kaynak: Playerbros