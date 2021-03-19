Zula Süper Ligi'nin 7. sezonunda mücadele edecek espor takımları!

Tamamen Türk geliştiriciler tarafından yapılan Türkiye'nin yerli oyunu Zula'nın 7. sezon Süper Ligi'nde mücadele eden espor takımları hangileridir, geçmiş sezonlarda kazandıkları başarılar nelerdir? Sizler için derledik...

Zula arenası birbirinden güçlü ve profesyonel takımların mücadelelerine ev sahipliği yapıyor. Sezon maçları 9 haftalık bir periyotta ilerliyor, tüm maçlar Cumartesi ve Pazar günleri 14:00 - 21:00 saatleri arasında gerçekleştiriyor.

Zula Espor YouTube kanalı izlerinden oyun severlere canlı olarak sunuluyor. youtube.com/zulaoyunespor adresinden mücadeleleri takip edebilirsiniz.

Lig formatı gereği her takım birbiriyle 2 kez karşılaşıyor, 9 haftalık serüvende her takım toplamda 18 maç yapacak ve oyun severler heyecanı doruklarına kadar hissedecek.

İşte Zula Süper Lig'i 7. sezonunda mücadele edecek espor takımları;

1) GALATASARAY ESPOR

2016 yılında Galatasaray Spor Kulübü tarafından kurulan Galatasaray Espor birçok ulusal ve uluslar arası başarıya imza atmış bir organizasyondur.

Zula Süper Lig'in en eski takımlarından biri olan Galatasaray Espor, Zula International Cup, Türkiye Kupası veilk dört sezonda Zula Süper Lig şampiyonu olarak Zula Espor arenasının en başarılı takımı olarak mücadelesini sürdürüyor.

2) FASTPAY WILDCAST

Türkiye'nin en köklü espor kulüplerinden birisi olan HWA Gaming, 2006 yılında Ahmet Taruz tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana Türkiye'de espor alanında büyük başarılara imza atmış olan HWA Gaming, 2019 yılında bir değişim sürecine girerek bu değişimin en önemli sembolü olarak İstanbul Wild Cats adını almıştır. 2020 yılında adını fastPay Wildcats olarak güncelleyen Wildcats, Türkiye'de espora yeni bir bakış açısı getirmeyi ve tamamen farklı bir ekol olarak damga vurmayı amaçlar.

3. Sezon Zula Rekabet Turnuvası şampiyonu olarak Zula Süper Lig'e katılan fastPay Wildcats, ilk sezonunda Zula Süper Lig'i yedinci sırada tamamlamıştır. 5. Sezon'da tamamen yenilenen kadrosuyla Zula Süper Lig'de yerini alan fastPay Wildcats, sezon sonunda zirveyi hedefleyerek Zula'daki ilk büyük başarısını kazanmak istemektedir.

3) ABB ASKİ ESPOR

2020 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ABB Aski Espor ilk olarak Zula Kadınlar Ligi sahnesinde boy gösterdi. Türkiye'nin ilk kadın espor ligi olan Zula Kadınlar Ligi'ni namağlup şampiyon olarak bitiren ABB Aski Espor ilk başarısının ardından Zula Süper Lig'e de adım attı.

4) SAGNAL ESPORTS

2017 yılında kurulan Sangal Esports, ülkemizin yeni ve gelecek vadeden takımlarından biri olarak uluslararası başarılarıyla tanınıyor.

Zula Süper Lig sahnesinin en yeni takımlarından biri olan Sangal Esports, Zula mücadelesine İstanbul'dan katılıyor.

5) ÇAMLICA ESPOR

2019 yılında kurulan ve aynı yıl Zula Süper Lig arenasına katılan Çamlıca Espor ligin en yeni takımlarından biri olarak Zula mücadelesini sürdürüyor. İlk yılında playofflara kalamayan İstanbul ekibi 6. Sezon'da da Zula Süper Lig'de yer alıyor.

6) GAMERS OF FUTURE

2018 yılında kurulan ve Zula Süper Lig'in en eski takımlarından biri olan Gamers of Future ülkemizin en önemli espor organizasyonlarından birini oluşturuyor.

Zula Süper Lig 3. Sezon'unu üçüncü olarak tamamlayan Gamers of Future, 6. Sezon'da da Zula Süper Lig sahnesinde yer almaya devam ediyor.

7) İSTANBUL ESPOR

İstanbul Espor Kulübü, 2017 yılında kurularak espor arenasında yerini almıştır. Esporda doğru bir şekilde konumlanarak yıllarca hayatta kalacak bir espor kulübü olmayı hedefleyen İstanbul Espor Kulübü, aktif olarak birçok farklı arenada boy göstermektedir.

Zula Süper Lig'e ilk defa 2. Sezon'da dahil olan İstanbul Espor Kulübü, Zula Süper Lig'e dahil olduğu günden beri ligin başarılı ekiplerinden birisi olmayı başarmıştır. Zula Süper Lig'de dördüncü sezonuna giriş yapan İstanbul Espor Kulübü, ligin en tecrübeli ekiplerinden birisi olarak öne çıkmaktadır.

8) BAL ESPOR

Bu sezonun yeni takımı olan BAL espor ilk defa Zula Süper Ligi'nde mücadele edecek. BAL Espor kadrosunda; wiatrax, Ryrix, wooksz, Sheeqy, Rowdy, Rozz ve k4zak gibi genç oyuncuları bulunduruyor.

9) KBB KAĞITSPOR ESPOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulubü'nün resmi espor takımıdır. 2020 yılının son aylarında kurulan ve turnuvalara hızlı bir giriş yapan ekip, bu sene Zula Super Lig'i 7. sezonu için gözünü şimdiden üst sıralara dikmiş durumda.

10) DIGITAL ATHLETICS

Ülkemizin bilindik ve popüler espor takımlarından biri olan Dijital Athletics,geçen sene Bursa Espor ile oynadığı play-out maçı ile Zula Süper Ligi'ne çıkmayı başarmıştı. Kadrosunda birçok genç oyuncuyu bulunduran takımda 7. sezonda mücadele edecek isimler şu şekilde; MachineX, Vitra, claiN, Madder ve Kronos.