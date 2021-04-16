Zula Süper Ligi'nde haftanın en iyi 5'i belli oldu!

Zula Süper Ligi'nde haftanın en iyi beşi.

Zula Süper Ligi'nde 4. hafta heyecanının da tamamlanmasının ardından haftanın en iyi oyuncuları açıklandı.

Zula Süper Ligi'nde 11 Nisan Pazar günü tamamlanan 4. hafta karşılaşmalarının ardından zirvede yerini korumaya devam eden takım fastPay Wildcats oldu. Her hafta olduğu gibi Zula Süper Ligi'nin dördüncü haftasında da oynanan karşılaşmalarda en iyi performans gösteren isimler haftanın en iyi 5'ini oluşturdu. Zula Süper Ligi'nde 4. haftanın en iyi beşi sizlerle.

Zula Süper Ligi Dördüncü Haftanın En İyi 5'i

Erdem "KeeVz" Şentürk - 1,58 KDA

Muhammet "Jaxis" Eren - 1,63 KDA

Cemil Berke "Rouche" Yıldız - 1,87 KDA

Abdullah "Nadz1" Aygül - 1,60 KDA

Fatih "Koko" Yıldız - 1,51 KDA

Zula Süper Ligi'nde haftanın en iyi 5 oyuncusu zulaoyunespor resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşımda duyuruldu. Paylaşıma göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros