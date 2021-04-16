Zula Süper Ligi'nde haftanın en iyi 5'i belli oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zula Süper Ligi'nde haftanın en iyi 5'i belli oldu!

Zula Süper Ligi'nde haftanın en iyi 5'i belli oldu!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

Zula Süper Ligi'nde haftanın en iyi beşi.

Zula Süper Ligi'nde 4. hafta heyecanının da tamamlanmasının ardından haftanın en iyi oyuncuları açıklandı. 

Zula Süper Ligi'nde 11 Nisan Pazar günü tamamlanan 4. hafta karşılaşmalarının ardından zirvede yerini korumaya devam eden takım fastPay Wildcats oldu. Her hafta olduğu gibi Zula Süper Ligi'nin dördüncü haftasında da oynanan karşılaşmalarda en iyi performans gösteren isimler haftanın en iyi 5'ini oluşturdu. Zula Süper Ligi'nde 4.  haftanın en iyi beşi sizlerle.

Zula Süper Ligi Dördüncü Haftanın En İyi 5'i

Erdem "KeeVz" Şentürk - 1,58 KDA

Muhammet "Jaxis" Eren - 1,63 KDA

Cemil Berke "Rouche" Yıldız - 1,87 KDA

Abdullah "Nadz1" Aygül - 1,60 KDA

Fatih "Koko" Yıldız - 1,51 KDA

Zula Süper Ligi'nde haftanın en iyi 5 oyuncusu zulaoyunespor resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşımda duyuruldu. Paylaşıma göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Ünal Karaman Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zula Süper Ligi'nde haftanın en iyi 5'i belli oldu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 12:42:53. #1.16#

title