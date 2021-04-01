Zula Süper Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu belli oldu!
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Zula Süper Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu belli oldu!

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Zula Süper Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu belli oldu!

Zula Süper Ligi'nde 2. haftanın en değerli oyuncusu belli oldu!

Zula Süper Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyorken, her hafta kıyasıya mücadele içerisinde geçen karşılaşmaların ardından gösterdiği performans ile öne çıkan oyuncu en haftanın en değerli oyuncusu seçiliyor.

İkinci haftanın en değerli oyuncusu zulaoyunespor resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu. Yapılan paylaşıma tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İkinci haftanın en değerli oyuncusu Digital Athletics forması giyen Furkan 'Vitra' Adıgüzel oldu. Birçok yıldız oyuncunun ön plana çıktığı ikinci haftada, 1.76 KDA'ya sahip olan Vitra ayrıca %6.75 HS oranı ile rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Zula Süper Ligi'nde 2. haftayı geçtiğimiz günlerde oynanan karşılaşmalar ile geride bırakmıştık, sonuçlara göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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