28.10.2019 10:14

- Zula Süper Lig şampiyonu 4'üncü kez Galatasaray oldu

İSTANBUL - Zula Süper Ligi 4'üncü sezonunda haftalardır mücadele eden birbirinden başarılı 10 profesyonel takımın en iyilerini buluştururken, yapılan final karşılaşmasıyla Galatasaray Espor 4'üncü kez şampiyon oldu.

Zula Süper Lig tarihinin en çekişmeli ve en heyecanlı karşılamalarına sahne olan 4'üncü sezonunda finalistler 200 bin TL'lik ödül havuzu için buluştular. Zula Süper Ligi 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleşen final karşılaşmalarıyla sona erdi. 27 Temmuz'da başlayan ligde 4'üncü sezon finali, haftalardır mücadele eden birbirinden başarılı 10 profesyonel takımın en iyilerini buluştururken, Beşiktaş ile Galatasaray Espor arasında geçen final karşılaşmasının ardından şampiyon 3-0'lık sonuçla Galatasaray oldu. Final müsabakasını takip eden çok sayıda espor meraklıları maçı canlı olarak takip etti.

Zula Süper Lig'in ilk yarı final serisi Beşiktaş ve Bursa Espor arasında oynandı. İki takımın da ilk final deneyimi olan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. İkinci yarı final maçı 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor arasında geçti. 2-0'lık skorla derbinin kazananı olan Galatasaray Espor, yine final serisini devam ettirdi. 2 maçın da uzatmaya gittiği karşılaşmalar süper lig tarihinin en çekişmeli serilerinden biri oldu. Beşiktaş ile Galatasaray Espor arasında geçen karşılaşmanın ardından şampiyon 3-0'lık sonuçla Galatasaray oldu. 1907 Fenerbahçe ile Bursa Espor arasında oynanan maçta ise Bursa Espor, 2-0'lık skorla sezonu üçüncü sırada tamamladı.

InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO'su Burak Gözalan yaptığı açıklamada, burada 4'üncü sezon finalini yaşadıklarını belirterek, "Çok güzel bir tesadüf yaşıyoruz. Gerçekleşen finalde Beşiktaş ve Galatasaray takımları karşı karşıya gelirken, aynı gün iki takımın futbol takımları da karşı karşıya geldi. Zula Süper Ligi'nde bu karşılaşma şampiyonu belirleyecek. Herkese başarılar diliyorum. Beşiktaş takımını ekstradan tebrik etmek istiyorum. Çünkü ilk sezonlarında finale kalma başarısını gösterdiler" dedi.

"Takımlar birbirine yakın güçteler"

Final müsabakasının öneminden bahseden Gözalan, "Sezonun en iyi iki takımı karşılaşacak. Genel olarak ligde çok büyük kopmalar yaşanmıyor. Takımlar birbirine yakın güçteler. Çok iyi hazırlanıyorlar. Bu durumu da skorlardan görüyoruz. Çok fazla açılan aralar olmuyor. Sezon içerisinde ekstradan bir performans gösteren takım olsa bile, yarı finalde ve finalde yeni sürprizlere açık oluyor" ifadelerini kullandı.

"Doğru kişilere doğru içeriği ilettiğimizi düşünüyorum"

Çukur dizisiyle gerçekleşen projenin de altını çizen Gözalan, "Dizide geçen haritayı birebir modelleyerek oyuna uyarladık. Çukur haritası yayına girdiği tarihten itibaren Zula'nın en fazla tercih edilen ikinci haritası oldu. Yakın zamanda oyundan diziye, diziden de oyuna geçişler olacak. Oyundaki karakterlerde de değişiklik olacak. Bu tür başka yeniliklere de devam edeceğiz. Doğru kişilere doğru içeriği ilettiğimizi düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

"Espora olan ilginin bilgiyle beraber artmasını sağlamaya çalışıyoruz"

Amaçlarının esporu daha çok yaygın hale getirmek olduğu vurgulayan Gözalan, "Türkiye Espor Federasyonu'yla çalışmalar yapıyoruz. Espora olan ilginin bilgiyle beraber artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem liseler ile ilgili bir projemiz olabilir. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. 2019 yılından 2020 yılına geçiş bizim için çok önemli ve heyecanlı bir dönem oldu. Zula oyununun mobil versiyonu da yakın zamanda gelecek. Bunun oyuna etkisinin daha fazla olmasını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA