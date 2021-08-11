Zula Süper Lig'de 8. Sezon transfer dönemi başladı!

Tamamen Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan ve ülkemizde en çok oynanan FPS oyunları arasında yer alan Zula'nın 8. sezonu başlıyor. Büyük espor organizasyonlarının katılımıyla gerçekleşen Süper Lig'de 8. sezon transfer dönemi başladı. Zula 8. sezon ne zaman başlayacak?

Zula Süper Lig'de 7.Sezon, 3-4 Temmuz tarihlerinde Nonstop Zula Espor Merkezi'nde oynanan finaller ile tamamlandı. fastPay WildCats'in şampiyonluğu ile tamamlanan sezonun ardından transfer dönemi başladı.

Yeni sezonda da bizleri kıyasıya bir rekabet bekliyor. Rekabetin bir üst düzeye çıkacağı Zula Süper Lig'de, takımlar kadrolarını güçlendirmek ve yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak için çalışmalara başladı. 8.Sezon başlangıcına kadar devam edecek olan transfer dönemi boyunca Zula Süper Lig takımları şampiyonluk yarışına dahil olabilmek için takımlarına yeni isimler dahil edecekler.

ZULA SÜPER LİG 8. SEZON HAKKINDA

Zula arenasının birbirinden güçlü ve profesyonel takımlarına ev sahipliği yapan Zula Süper Lig, 8. Sezon ile Zula severlerin karşısına çıkıyor!

9 hafta sürecek 90 maçlık maratonda tüm maçlar, cumartesi ve pazar günleri 14:00 - 21:00 arasında Zula Espor YouTube kanalı üzerinden canlı aktarılıyor.

Lig formatında, her takım birbiriyle 2 kez karşılaşacak. 9 hafta boyunca her takımın toplamda 18 maç yapacağı Zula Süper Lig 8. Sezonu'nda adrenalin zirveye çıkacak.

Zula Süper Lig'i 8. Sezon'da mücadele edecek takımların listesi henüz resmi olarak açıklanmadı.

ZULA SÜPER LİG 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zula yetkilileri henüz 8. Sezonun ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama yapmamış olsa da, iddialara göre yeni sezon 2022'nin Ocak ayında başlayacak.