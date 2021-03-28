Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor

Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları saat 14: 00'da başlıyor.

Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon tüm hızı ile devam ediyor. Zula Süper Lig 2. hafta maç programı, resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu. Şimdi hızlıca Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmalarına göz atalım.

Günün ilk maçında Galatasaray - ABB Aski Espor 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve Gamers of Future - İstanbul Espor karşılaşmasıyla 2. hafta son bulmuş olacak.

Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları

Galatasaray 1-1 ABB Aski Espor

Dıgıtal Athletıcs 1-0 Sangal Esports

Çamlıca Espor -16: 00- Bal Espor

Kağıtspor Espor -17: 00- FastPay Wildcats

Gamers of Future -18: 00- İstanbul Espor

Kaynak: Playerbros