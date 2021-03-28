Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor

Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları saat 14: 00'da başlıyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor
Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor
Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor

Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon tüm hızı ile devam ediyor. Zula Süper Lig 2. hafta maç programı,  resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu. Şimdi hızlıca Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmalarına göz atalım.

Günün ilk maçında Galatasaray -  ABB Aski Espor 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve Gamers of Future - İstanbul Espor karşılaşmasıyla 2. hafta son bulmuş olacak.

Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları

Galatasaray 1-1  ABB Aski Espor

Dıgıtal Athletıcs 1-0 Sangal Esports

Çamlıca Espor -16: 00- Bal Espor

Kağıtspor Espor -17: 00- FastPay Wildcats

Gamers of Future -18: 00- İstanbul Espor

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Jason Statham Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 16:25:04. #1.16#
title