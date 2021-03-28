Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor
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Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları saat 14: 00'da başlıyor.
Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon tüm hızı ile devam ediyor. Zula Süper Lig 2. hafta maç programı, resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu. Şimdi hızlıca Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmalarına göz atalım.
Günün ilk maçında Galatasaray - ABB Aski Espor 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve Gamers of Future - İstanbul Espor karşılaşmasıyla 2. hafta son bulmuş olacak.
Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları
Galatasaray 1-1 ABB Aski Espor
Dıgıtal Athletıcs 1-0 Sangal Esports
Çamlıca Espor -16: 00- Bal Espor
Kağıtspor Espor -17: 00- FastPay Wildcats
Gamers of Future -18: 00- İstanbul Espor
Kaynak: Playerbros