Zula rekabet turnuvası start alıyor
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Zula rekabet turnuvası start alıyor

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Zula rekabet turnuvası start alıyor

Zula rekabet turnuvası start alıyorEspor alanına ilgi duyan gençlerin espor dalında yeneteklerini göstereceği ve rekabet ortamının hat safaya çıkacağı Zula Rekabet Turnuvası'nın 7.Sezonu 12 Nisan'da start alacak. 1024 takımın yarışacağı Turnuva'nın ödül miktarı 40.000 TL olacak.

Profesyonel esporcu olmak isteyen gençler için kaçırılmaması gereken bir fırsat ortamı yaratan Zula rekabet Ligi'nin 7. Sezonu, takımların karşı karşıya geleceği maçlarda kıran kırana geçecek bir atmosfer yaratacak.

Süper Lig takımlarının yeni oyuncularının belli olduğu turnuva olan Zula Rekabet Ligi'nin 7. Sezonu'na başvurular için son tarih 9 Nisan.

ZULA SÜPER LİG'E ÇIKIŞ MÜCADELESİ

Zula Rekabet Ligi, son 30 günün en açık klan sıralamasına göre kararlaştırılan 1.024 takımın ödüller Zula Süper Lig'e çıkış bileti için mücadele ettiği bir turnuva özelliği taşımakta.

Turnuvada 4 takımlar eşliğinde mücadele edilecek ve her grupta 256 takım olacak ve tekli eleme usulüne göre BO3 olarak birbirirleriyle karşılaşacak. Gruplarında 1. sırayı alan 4 takım Zula Rekabet Turnuvası'nın play-off aşamasında büyük finallere katılmaya hak kazanacak.

Türkiye'nin en büyük online turnuvası olan Zula Rekabet Ligi'ne takımlarına güvenen ve yetenekli oyuncular, takımlarını oluşturarak başvuruları tamamladıktan sonra katılmaya hak kazanıcak. 7. Sezon 12 Nisan'da başlayacak.

1.024 takımın turnuvada kıyasıya mücadele edecek ve aynı zamanda 40 bin TL ödül hem de şampiyonluk için mücadele verecek.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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