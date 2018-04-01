Zula'nın Dünya Kupası İçin Geri Sayım Başladı

DÜNYADA 100'ün üzerinde ülkede, 11 dilde, 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Türk yapımı bilgisayar oyunu Zula'nın Dünya Kupası 6-7 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşecek. Dünya Kupası'na Avrupa, Brezilya ve Türkiye'den en iyi takımlar katılacak.

InGame Group tarafından yaratılan, Türk yapımı oyun Zula'nın Dünya Kupası için geri sayım başladı. Dünyanın farklı bölgelerinden en iyi Zula e-spor takımlarının katılacağı Dünya Kupası, 6-7 Nisan'da İstanbul'da Barbaros Point Hotel'de gerçekleşecek. 7 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek finalde, kupanın kapıları tüm e-sporseverlere açık olacak. E-spor severler finali ücretsiz olarak izleyip takip ettikleri takımları yakından görebilecekler. Ayrıca sadece büyük finale özel hediye sürprizleri de olacak. E-spor şenliği niteliğinde gerçekleşecek Zula Dünya Kupası'nda toplam 100 bin dolar nakit para ödülü dağıtılacak.

KÜÇÜK BİR OFİSTEN DÜNYAYA AÇILDILAR

Türk mühendis ve tasarımcılardan oluşan InGame tarafından geliştirilen Zula'nın arkadaş ofisinden küçük bir odada başlayan hikayesi bugün, 100'den fazla ülkede, 11 dilde 10 milyonun üzerinde e-sporsever tarafından oynanan bir başarı öyküsüne dönüştü. 2 milyondan fazla takipçiyle sosyal medyada da büyük bir etkiye sahip Zula'nın her gün 5 bin adet videosu dünya çapında oyuncular tarafından YouTube'a yükleniyor ve bu içerikler ayda 20 milyonun üzerinde izleniyor. Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından tasarlanan Zula'nın karakterlerinin Türk geliştiricilerin elinden çıkması ve haritaların genellikle Türkiye coğrafyasının kültürünü yansıtması, oyuncuların kendilerini oyuna daha yakın hissetmelerini sağlıyor. Haritalarda Üsküdar, Trabzon, Uzungöl, Safranbolu, Çanakkale gibi bilinen yerler bulunurken, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs'ta kutlamalar, Ramazan boyunca sahur – iftar hatırlatmaları, mahya ve tanıtımlar, bayramda torpiller, zillere basıp kaçan çocuklar gibi içerikler oyuncular tarafından ilgiyle karşılanıyor.

- İstanbul