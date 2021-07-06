Zula Mobile 0.22.1 yaması yayınlandı!
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Zula Mobile 0.22.1 yaması yayınlandı!

Zula Mobile 0.22.1 yaması yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk yerli MMOFPS oyunu Zula'nın mobil versiyona özel 0.22.1 yaması yayınlandı. İşte detaylar!

Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve kısa sürede 7 milyon indirme sayısına ulaşan Zula Mobile'ın geliştirici ekibi yeniliklerine ara vermeden devam ediyor.

Zula Mobile'ın yeni 0.22.1 yaması birçok hata düzeltmesi içeriyor. Son güncellemede göze çarpan detaylar; Oyuncu isimlerinde bazı karakterlerin kutu şeklinde gözükmesi sorunu giderildi. Eklenti kasası açmada, ekipmana eklenti kartı almada, kart takası yapmada yaşanan aksaklıklar da giderildi. İşte, Zula Mobile 0.22.1 yaması detayları...

ZULA MOBILE 0.22.1 YAMASI DETAYLARI

  • Oyuncu isimlerinde bazı karakterlerin kutu şeklinde gözükmesi hatası giderildi.
  • Eklenti kasası açamamak, ekipmana eklenti kartı alamamak, kart takası yapamamak gibi sorunlara yol açan eklenti kartı limiti hatası giderildi.
  • Maç sonunda ELO barının çalışmaması hatası giderildi.
  • Masum oyunculara bazı durumlarda gösterilen "şüpheli durum tespit edildi" popupı hatası giderildi.
  • Tam Kafadan kontratının çalışmaması hatası giderildi.
  • Harita yükleme ekranında "Lobiye Dön" butonunun gözükmemesi hatası giderildi.
  • Silahı son seviyeye yükselttikten sonra da gözüken yükseltme butonu düzeltildi.
  • Maç içerisindeki görsel ve metin hataları düzeltildi.
  • Zula Pass menüsündeki silahların ve Ayarlar'daki bayrakların düşük çözünürlüklü olması hatası giderildi.
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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