Zula Mobile 0.22.1 yaması yayınlandı!

Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk yerli MMOFPS oyunu Zula'nın mobil versiyona özel 0.22.1 yaması yayınlandı. İşte detaylar!

Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve kısa sürede 7 milyon indirme sayısına ulaşan Zula Mobile'ın geliştirici ekibi yeniliklerine ara vermeden devam ediyor.

Zula Mobile'ın yeni 0.22.1 yaması birçok hata düzeltmesi içeriyor. Son güncellemede göze çarpan detaylar; Oyuncu isimlerinde bazı karakterlerin kutu şeklinde gözükmesi sorunu giderildi. Eklenti kasası açmada, ekipmana eklenti kartı almada, kart takası yapmada yaşanan aksaklıklar da giderildi. İşte, Zula Mobile 0.22.1 yaması detayları...

ZULA MOBILE 0.22.1 YAMASI DETAYLARI