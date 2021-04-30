Zula Mobil tabanca modunda bonuslar devam ediyor!

Oyuna girip bonuslardan faydalanabilirsiniz!

MadByte Games tarafından geliştirilen ve Lokum Games tarafından dağıtılan ilk Türk yapımı oyun Zula Mobil tabanca modunda bonuslar devam ediyor.

Zula Oyun Instagram hesabı yaklaşık 1 gün önce bir paylaştı. Gönderi açıklaması ise "Hangar haritasında Tabanca modu aktif ve tüm modlarda olduğu gibi +%20 EXP ile %20 ZP bonuslu!" hakkındaydı. Birçok Zula Mobil oyuncusu gönderi altına teşekkür yorumları attı. Ayrıca oyuncular "Ramazan Bayramı Etkinlikleri"ni de dört gözle bekliyor.

Eğer sen de hala Zula Mobile indirmediysen yapman gereken çok basit. Oyunu telefon işletim sisteminize göre ister Google Play üzerinden ister App Store üzerinden indirebilirsiniz. İndirme sayfasına hızlıca ulaşmak için için buraya, için buraya tıklayınız.

Kaynak: Playerbros