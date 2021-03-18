Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu
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Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu

18.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:28
Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu

Zula Kadınlar Ligi haftanın ilk 5'i!

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi 3. haftanın en iyi 5 oyuncusu,  resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Zula Kadınlar Ligi 3. haftanın en iyi 5'i

Gizem "Luie" HarmanKaya

Afranur "Vilya" Karakobak

Hande Canan "Alita" Korkmaz

Cansu "Tao" Güven

Zeynep "ZeyNN" Gökhan

Zula Espor Ligine ve detaylara  tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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