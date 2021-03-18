Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi 3. haftanın en iyi 5 oyuncusu, resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Zula Kadınlar Ligi 3. haftanın en iyi 5'i

Gizem "Luie" HarmanKaya

Afranur "Vilya" Karakobak

Hande Canan "Alita" Korkmaz

Cansu "Tao" Güven

Zeynep "ZeyNN" Gökhan

Zula Espor Ligine ve detaylara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros