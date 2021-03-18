Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu
18.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:28
Zula Kadınlar Ligi haftanın ilk 5'i!
Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi 3. haftanın en iyi 5 oyuncusu, resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu.
Zula Kadınlar Ligi 3. haftanın en iyi 5'i
Gizem "Luie" HarmanKaya
Afranur "Vilya" Karakobak
Hande Canan "Alita" Korkmaz
Cansu "Tao" Güven
Zeynep "ZeyNN" Gökhan
Zula Espor Ligine ve detaylara tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros