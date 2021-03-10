Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu
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Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu

10.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:23
Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu

Zula Kadınlar Ligi haftanın ilk 5'i!

Zula Kadınlar Ligi'nde heyecanla geçen 2. Hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla beraber haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu.

Haftanın 5'i

Ayşe "JidenNaJ" Çapraz

İsmi Dilan "AquaVit" Genç

Cansu "Tao" Güven

Kamila "Narcius" Ekin

Rabia "Raichu" Çelik

ZULA KADINLAR LİGİ 2. Sezon PUAN DURUMU

Zula Espor Ligine ve detaylara ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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