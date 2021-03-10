Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu
10.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:23
Zula Kadınlar Ligi haftanın ilk 5'i!
Zula Kadınlar Ligi'nde heyecanla geçen 2. Hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla beraber haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu.
Haftanın 5'i
Ayşe "JidenNaJ" Çapraz
İsmi Dilan "AquaVit" Genç
Cansu "Tao" Güven
Kamila "Narcius" Ekin
Rabia "Raichu" Çelik
ZULA KADINLAR LİGİ 2. Sezon PUAN DURUMU
Zula Espor Ligine ve detaylara ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros