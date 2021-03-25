Zula Kadınlar Ligi 4. haftanın en değerli oyuncusu belli oldu!

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi'nde 4. haftanın en değerli oyuncusu resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu.

Zula Kadinlar Ligi 4. Haftanın en değerli oyuncusu Mod-Z esports takımından Selin Elif "Tonton" Kocamaz oldu.

resmi Instagram hesabı tarafından yapılan, 4. haftanın en değerli oyuncusu paylaşımı şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros