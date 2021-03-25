Zula Kadınlar Ligi 4. haftanın en değerli oyuncusu belli oldu!
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Zula Kadınlar Ligi 4. haftanın en değerli oyuncusu belli oldu!

25.03.2021 00:19 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:23
Zula Kadınlar Ligi 4. haftanın en değerli oyuncusu belli oldu!

Zula Kadınlar Ligi'nde haftanın oyuncusu.

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi'nde 4. haftanın en değerli oyuncusu  resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu.

Zula Kadinlar Ligi 4. Haftanın en değerli oyuncusu Mod-Z esports takımından Selin Elif "Tonton" Kocamaz oldu.

 resmi Instagram hesabı tarafından yapılan, 4. haftanın en değerli oyuncusu paylaşımı şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros

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