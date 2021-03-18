Zula kadınlar Ligi 4. hafta maç programı

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi 4. hafta maç programı, resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Günün ilk maçında Mod-Z - Gamers of Future 19: 00'da karşı karşıya gelecek ve Cuma günü Mod-Z - ABB Aski Espor karşılaşmasıyla 4. hafta son bulmuş olacak. Karşılaşmaları kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Zula kadınlar Ligi 4. Hafta Programı

Kaynak: Playerbros