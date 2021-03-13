Zula kadınlar Ligi 3. hafta maç programı

Zula kadınlar Ligi, Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi 3. hafta maç programı, resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Günün ilk maçında İstanbulspor Espor – Mod-Z 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve Pazar günü FastPay Wildcats – Steel Tactics karşılaşmasıyla 3. hafta son bulmuş olacak. Karşılaşmaları kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Zula kadınlar Ligi 3. hafta maç programı

Kaynak: Playerbros