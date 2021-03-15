Zula Kadınlar Ligi 3. Hafta 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı
15.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:23
Zula Kadınlar Ligi 3. hafta 2. gün karşılaşmaları sonuçlandı!
Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi 3. hafta 2. gün maçlarının sonuçları, resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu.
Karşılaşmalar 14 Mart Pazar günü saat 14: 00'da başladı ve 17: 00'da tamamlandı. Karşılaşmalar zulaoyunespor canlı olarak yayınlandı.
ABB Aski Espor 2 - 0 Bal Espor
Gamers of Future 2 - 0 İstanbul Espor
Mod-Z 2 - 0 Sivasspor Espor
FastPay Wildcats 2 - 0 Steel Tactıcs
resmi Instagram hesabı tarafından yapılan, 3. hafta 2. gün sonuçları paylaşımı şu şekilde;
Kaynak: Playerbros