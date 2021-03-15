Zula Kadınlar Ligi 3. Hafta 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi 3. hafta 2. gün maçlarının sonuçları, resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Karşılaşmalar 14 Mart Pazar günü saat 14: 00'da başladı ve 17: 00'da tamamlandı. Karşılaşmalar zulaoyunespor canlı olarak yayınlandı.

ABB Aski Espor 2 - 0 Bal Espor

Gamers of Future 2 - 0 İstanbul Espor

Mod-Z 2 - 0 Sivasspor Espor

FastPay Wildcats 2 - 0 Steel Tactıcs

resmi Instagram hesabı tarafından yapılan, 3. hafta 2. gün sonuçları paylaşımı şu şekilde;

Kaynak: Playerbros