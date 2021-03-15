Zula Kadınlar Ligi 3. Hafta 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı
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Zula Kadınlar Ligi 3. Hafta 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı

15.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:23
Zula Kadınlar Ligi 3. Hafta 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı

Zula Kadınlar Ligi 3. hafta 2. gün karşılaşmaları sonuçlandı!

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi 3. hafta 2. gün maçlarının sonuçları,  resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Karşılaşmalar 14 Mart Pazar günü saat 14: 00'da başladı ve 17: 00'da tamamlandı. Karşılaşmalar zulaoyunespor  canlı olarak yayınlandı.

ABB Aski Espor 2 - 0 Bal Espor

Gamers of Future 2 - 0 İstanbul Espor

 Mod-Z 2 - 0 Sivasspor Espor

FastPay Wildcats 2 - 0 Steel Tactıcs 

 resmi Instagram hesabı tarafından yapılan, 3. hafta 2. gün sonuçları paylaşımı şu şekilde;

Kaynak: Playerbros

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