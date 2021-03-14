Zula Kadınlar Ligi 3. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı
14.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:22
Zula Kadınlar Ligi 3. Hafta 1. Gün karşılaşmaları sonuçlandı!
Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi 3. hafta 1. gün maçlarının sonuçları, resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu.
Karşılaşmalar 13 Mart Cumartesi günü saat 14: 00'da başladı ve 17: 00'da tamamlandı. Karşılaşmalar zulaoyunespor canlı olarak yayınlandı.
Zula Kadınlar Ligi 3. Hafta 1. Gün Sonuçları
İstanbul Espor 0 - 2 Mod-Z
Steel Tactics 0 - 2 ABB Aski Espor
Bal Espor 1 - 1 Gamers of Future
Sivasspor Espor 0 - 2 FastPay Wildcats
resmi Instagram hesabı tarafından yapılan, 3. hafta 1. gün sonuçları paylaşımı şu şekilde;
Kaynak: Playerbros