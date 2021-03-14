Zula Kadınlar Ligi 3. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi 3. hafta 1. gün maçlarının sonuçları, resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Karşılaşmalar 13 Mart Cumartesi günü saat 14: 00'da başladı ve 17: 00'da tamamlandı. Karşılaşmalar zulaoyunespor canlı olarak yayınlandı.

Zula Kadınlar Ligi 3. Hafta 1. Gün Sonuçları

İstanbul Espor 0 - 2 Mod-Z

Steel Tactics 0 - 2 ABB Aski Espor

Bal Espor 1 - 1 Gamers of Future

Sivasspor Espor 0 - 2 FastPay Wildcats

resmi Instagram hesabı tarafından yapılan, 3. hafta 1. gün sonuçları paylaşımı şu şekilde;

Kaynak: Playerbros