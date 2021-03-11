Zula Kadınlar Ligi 2. Haftanın en iyi hareketleri
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Zula Kadınlar Ligi 2. Haftanın en iyi hareketleri

11.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:22
Zula Kadınlar Ligi 2. Haftanın en iyi hareketleri

Zula Kadınlar Ligi'nde haftanın en iyi hareketleri!

Zula Kadınlar Ligi 2.haftanın en iyi hareketleri, Zula Oyun Espor resmi youtube hesabı tarafından bir video ile paylaşıldı. Dolu dolu geçen bir haftayı geride bıraktıktan sonra ikinci haftanın en iyi hareketleri de gecikmeden geldi! Aşağıda ki gönderi üzerinden bu haftanın en iyi hareketlerine göz atabilirsiniz.

Zula Espor'un paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Zula Kadınlar Ligi 2. haftanın en iyi hareketleri

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2. haftanın en değerli oyuncusu olarak da Zeynn seçildi.

Kaynak: Playerbros

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