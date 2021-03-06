Zula kadınlar Ligi 2. hafta maç programı

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi 2. hafta maç programı, resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Cumartesi günü ilk maçta Steel Tactics - Mod-Z 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve Pazar günü İstanbulspor Espor - Sivasspor Espor karşılaşmasıyla 2. hafta son bulmuş olacak. Karşılaşmaları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Zula kadınlar Ligi 2. hafta maç programı

Kaynak: Playerbros