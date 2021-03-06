Zula kadınlar Ligi 2. hafta maç programı
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Zula kadınlar Ligi 2. hafta maç programı

06.03.2021 00:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:20
Zula kadınlar Ligi 2. hafta maç programı

Zula Kadınlar Ligi 2. hafta maç programı.

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi 2. hafta maç programı, resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Cumartesi günü ilk maçta Steel Tactics - Mod-Z 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve Pazar günü İstanbulspor Espor - Sivasspor Espor karşılaşmasıyla 2. hafta son bulmuş olacak. Karşılaşmaları  üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Zula kadınlar Ligi 2. hafta maç programı

Kaynak: Playerbros

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