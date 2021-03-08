Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları sona erdi

Türkiye'nin ilk kadınlara özel profesyonel espor ligi olan Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı. Sonuçlar Instagram hesabından paylaşıldı. Karşılaşmalar 7 Mart Pazar günü saat 14: 00'da başladı ve 17: 00'da tamamlandı. Karşılaşmalar organizasyonun kanalından canlı olarak yayınlandı.

Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 2. Gün Sonuçları

ABB ASKİ ESPOR 1 - 1 FASTPAY WILDCATS

MOD-Z 1- 1 BAL ESPOR

GAMERS OF FUTURE 2 - 0 STEEL TACTICS

İSTANBUL ESPOR 0 -2 SİVASSPOR ESPOR

2.Hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte FASTPAY WILDCATS takımı liderliğe oturdu. BAL ESPOR ve GAMERS OF FUTURE takımları ikinci ve üçüncü sıraya yerleşti. 2. Hafta mücadelelerinin ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta Puan Durumu

FASTPAY WILDCATS |10|

BAL ESPOR |8|

GAMERS OF FUTURE |7|

ABB ASKİ ESPOR |6|

STEEL TACTICS |5|

MOD-Z |3|

SİVASSPOR ESPOR |3|

İSTANBUL ESPOR |0|

Kaynak: Playerbros