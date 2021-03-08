Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları sona erdi

08.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:21
Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları sona erdi

Zula Kadınlar Ligi (zulaoyunespor), 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı!

Türkiye'nin ilk kadınlara özel profesyonel espor ligi olan Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı. Sonuçlar Instagram hesabından paylaşıldı. Karşılaşmalar 7 Mart Pazar günü saat 14: 00'da başladı ve 17: 00'da tamamlandı. Karşılaşmalar organizasyonun kanalından canlı olarak yayınlandı.

Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 2. Gün Sonuçları

ABB ASKİ ESPOR 1 - 1 FASTPAY WILDCATS

MOD-Z 1- 1 BAL ESPOR

GAMERS OF FUTURE 2 - 0 STEEL TACTICS

İSTANBUL ESPOR 0 -2 SİVASSPOR ESPOR

2.Hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte FASTPAY WILDCATS takımı liderliğe oturdu. BAL ESPOR ve GAMERS OF FUTURE takımları ikinci ve üçüncü sıraya yerleşti. 2. Hafta mücadelelerinin ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta Puan Durumu

FASTPAY WILDCATS   |10|

BAL ESPOR                   |8|

GAMERS OF FUTURE   |7|

ABB ASKİ ESPOR         |6|

STEEL TACTICS             |5|

MOD-Z                          |3|

SİVASSPOR ESPOR      |3|

İSTANBUL ESPOR        |0|

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Soral Hülya Avşar Müslüm Gürses Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Mesut Özil Halis Özkahya Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 10:37:02. #1.14#
title