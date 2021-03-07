Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı
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Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı

07.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:21
Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı

Zula Kadınlar Ligi (zulaoyunespor), 2. Hafta 1. Gün karşılaşmaları sonuçlandı!

Türkiye'de bir ilk olan kadınlara özel tek profesyonel espor ligi olan Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 1. Gün karşılaşmaları sonuçlandı. Sonuçlar Zula Oyun Espor Instagram hesabından paylaşıldı. Karşılaşmalar 6 Mart Cumartesi günü saat 14: 00'da başladı ve 17: 00'da tamamlandı. Karşılaşmalar organizasyonun canlı olarak yayınlandı.

Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 1. Gün Sonuçları

STEEL TACTICS 1- 1 MOD-Z

FASTPAY WILDCATS 2 - 0 GAMERS OF FUTURE

SİVASSPOR ESPOR 0 - 2 ABB ASKİ ESPOR

BAL ESPOR 2 - 0 İSTANBUL ESPOR

Kaynak: Playerbros

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