Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı
07.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:21
Zula Kadınlar Ligi (zulaoyunespor), 2. Hafta 1. Gün karşılaşmaları sonuçlandı!
Türkiye'de bir ilk olan kadınlara özel tek profesyonel espor ligi olan Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 1. Gün karşılaşmaları sonuçlandı. Sonuçlar Zula Oyun Espor Instagram hesabından paylaşıldı. Karşılaşmalar 6 Mart Cumartesi günü saat 14: 00'da başladı ve 17: 00'da tamamlandı. Karşılaşmalar organizasyonun canlı olarak yayınlandı.
Zula Kadınlar Ligi 2. Hafta 1. Gün Sonuçları
STEEL TACTICS 1- 1 MOD-Z
FASTPAY WILDCATS 2 - 0 GAMERS OF FUTURE
SİVASSPOR ESPOR 0 - 2 ABB ASKİ ESPOR
BAL ESPOR 2 - 0 İSTANBUL ESPOR
Kaynak: Playerbros