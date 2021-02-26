Zula Kadınlar Espor Ligi'nin 2. sezonu başlıyor!

MadByte Games tarafından geliştirilen yerli oyun Zula'nın Kadın Espor Ligi 2. sezonu başlıyor. Turnuvada 8 takım 50 bin TL'lik ödül havuzu ve şampiyonluk için mücade edecek.

İlk olarak geçtiğimiz yıl düzenlenen Zula Kadın Ligi 2. sezonu için start veriyor. Bu yıl 8 takımın bulunacağı turnuva 50 bin TL'lik ödül havuzuyla dikkat çekiyor. InGame Group tarafından düzenlenen turnuva, kadın espor oyuncularını desteklemek ve oyunlar üzerindeki varlıklarını güçlendirmek amacıyla başlatıldı. Geçtiğimiz sezona göre artan takım sayısı ve ödül havuzu bizleri mücadele gücü yüksek maçlarla karşı karşıya bırakacak.

ZULA KADINLAR ESPOR LİGİ 2. SEZON TARİHİ BELİRLENDİ

7 hafta boyunca sürecek olan turnuvanın başlangıcı 27 Şubat tarihinde yapılacak.

Zula Kadınlar Ligi'nin 2. sezonunda mücadele edecek takım ise belli oldu. Yeni sezonun takımları; ABB Aski Espor, Gamers of Future, fastPay Wildcats, Mod-Z, İstanbul espor, Steel Tactics, BAL Espor ve Sivasspor Espor, 50 bin TL'lik ödül havuzu ve şampiyonluk kupasını kazanmak için kıran kırana mücadele edecekler. 8 takımın mücadele edeceği turnuva 7 hafta boyunca sürecek ve toplam 56 karşılaşma oynanacak.

27 Şubat tarihinde başlangıcı verilecek turnuvada maçlar Cumartesi ve Pazar günleri 14:00 - 17:00 saatleri arasında oynanacak. Karşılaşmalar Zula Espor YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.