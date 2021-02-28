Zula Espor Kadınlar Ligi Pazar Günü Maçları!

Tüm takımlara başarılar, şans sizinle olsun!

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi Pazar günü maçları başlıyor.

27 Şubat günü yanı dün başlayan ligde bugün ikinci gün maçları oynanacak. üzerinden yaptığı paylaşımla 1. Hafta 2. Gün maç takvimini takipçileriyle paylaştı. Biz de sizler için bu maçları derledik.

maç 14.00'de başlıyor. Karşılaşma İstanbul Espor - Steel Tactics Esports arasında oynanacak.

maç 15.00'de başlıyor. Karşılaşma BAL Espor - Sivasspor Espor arasında oynanacak.

maç 16.00'da başlıyor. Karşılaşma MOD-Z Espor - fastPay Wildcats arasında oynanacak.

maç 17.00'de başlıyor. Karşılaşma Gamers of Future - ABB Aski Espor arasında oynanacak.

Maçları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Acaba geçen sezonun şampiyonu ABB Aski Espor bu sezon da şampiyon olabilecek mi?

Playerbros ekibi olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

Kaynak: Playerbros