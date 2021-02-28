Zula Espor Kadınlar Ligi Pazar Günü Maçları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zula Espor Kadınlar Ligi Pazar Günü Maçları!

28.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:19
Zula Espor Kadınlar Ligi Pazar Günü Maçları!

Tüm takımlara başarılar, şans sizinle olsun!

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi Pazar günü maçları başlıyor.

27 Şubat günü yanı dün başlayan ligde bugün ikinci gün maçları oynanacak. üzerinden yaptığı paylaşımla 1. Hafta 2. Gün maç takvimini takipçileriyle paylaştı. Biz de sizler için bu maçları derledik.

maç 14.00'de başlıyor. Karşılaşma İstanbul Espor - Steel Tactics Esports arasında oynanacak.

maç 15.00'de başlıyor. Karşılaşma BAL Espor - Sivasspor Espor arasında oynanacak.

maç 16.00'da başlıyor. Karşılaşma MOD-Z Espor - fastPay Wildcats arasında oynanacak.

maç 17.00'de başlıyor. Karşılaşma Gamers of Future - ABB Aski Espor arasında oynanacak.

Maçları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Acaba geçen sezonun şampiyonu ABB Aski Espor bu sezon da şampiyon olabilecek mi?

Playerbros ekibi olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Nikol Paşinyan Berat Albayrak Selahattin Demirtaş Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Alişan Sibel Can Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Mustafa Yumlu Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zula Espor Kadınlar Ligi Pazar Günü Maçları! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 14:30:30. #1.14#
title