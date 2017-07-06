Zula'dan Toplam 10 Bin Tl Ödül...

Zula'nın düzenlediği ve tüm Youtuberların katılabileceği yarışma takipçi sınırlaması olmadan, herkese açık...

İlki çok ses getiren "Youtuberlar Yarışıyor"un ikincisinde, 17 Haziran - 15 Temmuz arasında yüklenen özgün Zula videoları yarışacak. Birincinin 5 bin TL kazanacağı yarışmada dereceye girenler 20 Temmuz tarihinde www.zulaoyun.com adresinden açıklanacak.

Tüm abonelerin, 3 ila 10 dakikalık birer video ile katılabileceği yarışmada, katılımcılar içeriği kendisi belirleyebilecek. Videoda facecam zorunluluğu yok ancak tüm videolar sesli olmak zorunda. Küfür, hakaret ve küçük düşürücü ibarelerin kabul edilmediği videoların 720P ve üzeri kalitede olması gerekiyor.

Kazananları belirlerken oluşturulacak puanlamada izlenme, beğeni ve yorumlar dikkate alınırken; InGame, Lokum Games, MadByte Games tarafından oluşturulacak özel Zula Jürisi de tüm videoları izleyerek puanlama yapacak. Puanların yarısı izlenme, beğeni ve yorumlardan gelirken, diğer yarısı da jürinin değerlendirmesiyle belirlenecek.

Birinci olacak youtuberın 5 bin TL nakit para ödülü kazanacağı yarışmada ikinciye 2.500 TL, üçüncüye 1.000 TL, dördüncü, beşinci ve altıncıya 500'er TL ödül verilecek. Ayrıca her katılımcıya da 7 günlük MPT-76 hediye edilecek.