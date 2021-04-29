Zula Battle Royale FPS artışı ile geliyor!

Zula sizce diğer Battle Royale oyunları kadar başarılı olabilecek mi?

MadByte Games tarafından geliştirilen ve Lokum Games tarafından dağıtılan ilk Türk yapımı oyun ZULA Battle Royale FPS artışı ile geliyor!

Zula Oyun Instagram hesabı yaklaşık 18 saat önce bir video . Videoda bahsedilen durum ise neredeyse tüm battle royale oyunlarında sıkıntısı çekilen FPS. Videoda bahsedilen açıklamaya göre çok yakında gelecek olan Battle Royale'de en düşük bilgisayarlarda bile maksimum performansı alabileceksiniz.

Videoda yer verilen görsellere baktığımızda ise 12 FPS>65 FPS - 6 FPS> 58 FPS - 3 FPS >53 FPS gibi oyun içi görseller yer alıyor. Ayrıca Zula ekibinden siz oyunculara bir sürpriz daha var. Henüz bu sürprize dair detaylar verilmese de "yer yerinden oynayacak" tabiri kullanılmış. Bakalım bizleri neler bekliyor?

Kaynak: Playerbros