ZUHURATBABA'DA SINAV DUASI HAFTA sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi üniversite sınavına girecek öğrenciler ve aileleri Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'ne gelerek dua etti.

HAFTA sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi üniversite sınavına girecek öğrenciler ve aileleri Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'ne gelerek dua etti.

Üniversite adayları Cumartesi ve Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek. Hafta sonu yapılacak sınav öncesi Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Üniversite sınavına girecek öğrenciler ve aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren türbeye gelerek dua etti. Sınava girecek kimi öğrenciler dua ettikten sonra vatandaşlara şeker dağıttı.

"BİRAZ HEYECANLIYIZ"

YKS'ye girecek Berfin Erdoğan, "Biraz heyecanlıyız. Bu ikinci sınava girişim olacak. Buraya dua etmeye geldik. Manevi açıdan kendimi rahatlatmak istedim. Diş hekimliği istiyorum. İnşallah sonucumuz güzel olur" diye konuştu.

Berfin Erdoğan'ın halası Hanım Metin ise, "Çocuklarımız inşallah kazanır. Tek dileğimiz bu. Onlar için geldik. Dua edip, şekerimizi dağıtacağız. Biz Güngören'den geldik" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH DUALARIMIZ KABUL OLUR"

Hafta sonu YKS'ye girecek bir diğer üniversite adayı Efe Gedikoğlu, "Pandemi sürecinde evde çalıştık. Biraz zorlayıcı oldu. Üstesinden gelmeye çalıştık. Hedefim hukuk. Burada Bakırköy'de oturuyoruz. Dua etmek için geldik. İnşallah dualarımız kabul olur. Zaten çalışmamızı yaptık" şeklinde konuştu.

"BEN TORUNUM İÇİN GELDİM"

Sınava girecek torunu için türbeye dua etmeye gelen Ümmiye Tuna, "Ben torunum için geldim. Sınava girecek tüm öğrencilere başarı diliyorum. Rabbim torunuma da başarı, zihin açıklığı versin" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA