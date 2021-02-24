Zühtü Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı. Eski Polis Akademisi Başkanı ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi olan Zühtü Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Zühtü Aslan hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı. Eski Polis Akademisi Başkanı ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi olan Zühtü Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Zühtü Aslan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ZÜHTÜ ASLAN KİMDİR?

Zühtü Arslan (1 Ocak 1964, Sorgun, Yozgat), Türk akademisyen ve bürokrat. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı. Eski Polis Akademisi Başkanı ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir.

HAYATI

Prof. Dr. Zühtü Arslan 1 Ocak 1964 tarihinde Yozgat ilinin Sorgun ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sorgun'da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör olan Arslan, Polis Akademisi Başkanı olarak görev yaptı. Prof. Dr. Arslan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

KARİYERİ

İnsan hakları, anayasa hukuku, hukuk-siyaset ilişkisi ve siyaset felsefesi gibi alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanan Arslan'ın ayrıca Anayasa Teorisi başlıklı bir kitabı bulunmaktadır.

TBMM tarafından yürütülen Parlamento Tarihi projesinde "1957-1960 döneminden" sorumlu yazar olarak görev yapan Arslan, TESEV tarafından yürütülen "Türkiye'de Güvenlik Sektörü Almanak/ 2005" projesinde "Hükûmet" bölümünün yazımından sorumlu yazar olarak da yer aldı. 10 Şubat 2015 tarihinde yapılan Anayasa Mahkemesi Başkanlık Seçimi ile selefi Haşim Kılıç'ın yaş haddinden emekliye ayrılacağı 13 Mart 2015 tarihinden itibaren görev yapması beklenirken Haşim Kılıç'ın ani emeklilik kararı sonucu 10 Şubat 2015 tarihinde yeni görevine başladı.

İskenderpaşa Cemaati üyesi olduğu farklı kesimler tarafından dillendirilmektedir.Bu sayede hem dershanelerin kapatılması sürecinde hem de Can Dündar'ı tahliye etmesi sürecinde mevcut AKP hükûmeti ile ters düşmesine rağmen tasfiye edilmediği iddia edilmektedir.

KİTAPLARI

Türk Parlamento Tarihi (1957-1960), 3 Cilt, (Ankara: TBMM yayınları) (2010).

Anayasa Teorisi, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005).

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü, (Ankara: LDT & Avrupa Komisyonu, 2005).

Constitutional Law of Turkey, The Hague, Kluwer Law International, 2004. (ortak yayın).

ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, (Ankara: LDT & Avrupa Komisyonu, 2003) (editör).