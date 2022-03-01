Zühtü Arslan: Uzun yargılamalar AYM'den önce denetlenmeli

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, bireysel başvurularda iş yükünün arttığını ve AYM'nin aldığı tedbirlerin bu konuda yeterli olmadığını belirterek, "Uzun yargılamaların bir şekilde AYM'den önce denetimden geçmesi gerekiyor. Uzun yargılama şikayetleri için bir etkili yol oluşturulması gerekiyor" dedi.

AYM ile Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde, Yüce Divan Salonu'nda 'Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İş Yükü ve Çözüm Önerileri' konulu konferans düzenlendi. Konferansa AYM Başkanı Zühtü Arslan, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gülsev Kale, üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencileri ile yargı mensupları katıldı.

AYM'nin aldığı tedbirlerin iş yükünün azalması konusunda yeterli olmadığını ve devletin tüm kurumlarının, toplumun tüm aktörlerinin de devreye girmesi gerektiğini kaydeden Arslan, "Başvurunun etkili bir şekilde yoluna devam etmesi, yasama organının katkılarına bağlı. Burada kanun değişiklikleri çok önemli rol oynuyor. İş yükünde en önemli şikayet konusu; uzun yargılamalar. Uzun yargılamaların bir şekilde AYM'den önce denetimden geçmesi gerekiyor. Uzun yargılama şikayetleri için bir etkili yol oluşturulması gerekiyor. AYM'nin bunlara ilk elden bakmaması gerekiyor. Bu da Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan bir komisyonun uzun yargılama şikayetlerini incelemesiyle yapılabilir. Bu yapıldığında AYM'nin iş yükünde çok ciddi şekilde rahatlama gözlenecektir" diye konuştu.