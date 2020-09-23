Zühtü Arslan kimdir? Zühtü Arslan kaç yaşında? Zühtü Arslan kaç yaşında? Zühtü Arslan kitapları nelerdir? Zühtü Arslan mesleği nedir?
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Zühtü Arslan kimdir? Zühtü Arslan kaç yaşında? Zühtü Arslan kaç yaşında? Zühtü Arslan kitapları nelerdir? Zühtü Arslan mesleği nedir?

23.09.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:26
Zühtü Arslan kimdir? Zühtü Arslan kaç yaşında? Zühtü Arslan kaç yaşında? Zühtü Arslan kitapları nelerdir? Zühtü Arslan mesleği nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi başkanı, Eski Polis Akademisi Başkanı ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi olan Zühtü Arslan kaç yaşında? Zühtü Arslan evli mi? Zühtü Arslan nereli?

Başarılı siyasetçi ve eğitimci Zühtü Arslan kimdir? Zühtü Arslan kaç yaşında? Zühtü Arslan nereli? Zühtü Arslan hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

Zühtü Arslan1 Ocak 1964, Sorgun, Yozgat doğumludur. Prof. Dr. Zühtü Arslan 1 Ocak 1964 tarihinde Yozgat ilinin Sorgun ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sorgun'da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör olan Arslan, Polis Akademisi Başkanı olarak görev yaptı. Prof. Dr. Arslan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

ZÜHTÜ ARSLAN KİTAPLARINELERDİR?

Türk Parlamento Tarihi (1957-1960), 3 Cilt, (Ankara: TBMM yayınları) (2010).

Anayasa Teorisi, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005).

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Din Özgürlüğü, (Ankara: LDT & Avrupa Komisyonu, 2005).

Constitutional Law of Turkey, The Hague, Kluwer Law International, 2004. (ortak yayın).

ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, (Ankara: LDT & Avrupa Komisyonu, 2003) (editör).

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