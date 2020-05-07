Zühtü Amca'nın yüzünü güldürdüler
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Zühtü Amca'nın yüzünü güldürdüler

Zühtü Amca'nın yüzünü güldürdüler
07.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:35

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, salgın nedeniyle evinden çıkamayan görme engelli Zühtü Conkara'nın (73) işlemleri, banka şubesinden gelen bir personel tarafından evinin önünde yapıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, salgın nedeniyle evinden çıkamayan görme engelli Zühtü Conkara'nın (73) işlemleri, banka şubesinden gelen bir personel tarafından evinin önünde yapıldı. Conkara, kendisine bu kolaylığı sağlayan herkese teşekkür etti. 

Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan görme engelli Zühtü Conkara, virüsle mücadele kapsamında uygulanan 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle banka işlemlerini yapmak için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü telefonla arayarak, yardım istedi. Başkan Büyükgöz'ün talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, banka şubesinden bir personeli beraberlerine alarak Conkara'nın evine gitti.İşlemleri evinin önünde gerçekleştirilen Zühtü Conkara, "Belediye başkanımıza, ekibine ve banka çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde evimden çıkmadan işlemlerimi hallettim" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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