Zuhal Topal neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm ne zaman?

Zuhal Topal'la Sofrada neden yok sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Hafta içi her gün 16:00'da FOX TV ekranında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışması bugün yayınlanmadı. İzleyiciler ise arayışa koyuldu. Peki, Zuhal Topal neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada neden yok? Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm ne zaman?

Hafta içi her gün gelinlerin ve kaynanalaırn birbirleriyle yarıştığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışması bugün yayınlanmadı. 15 Haziran 2020 FOX TV yayın akışında da yer almayan Zuhal Topal'la Sofrada yarışması izleyicisini meraklandırdı. Hafta boyu 5 farklı gelinin yemek yaptığı ve beş farklı kayınvalidenin yemekleri tadarak puan verdiği Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın final gününde bir gelin 15 bin TL'nin sahibi oluyordu.

ZUHAL TOPAL NEDEN YOK?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması sezon finali yaptı. Pek yeni bölümler ne zaman başlayacak?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zuhal Topal'la Sofrada yeni sezon yeni bölüm yayın tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.