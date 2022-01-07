Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Bu haftanın kazanan ismi ise merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu? Bu haftanın birincisi kim oldu?
Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 7 Ocak Yemekteyiz şampiyonu kimdir?
Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Melike Hanım'ın evinde yemek yiyor. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.
1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.
1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.
- 1. gün yarışmacısı : Ovadan Hanım
- 2. gün yarışmacısı : Faruk Bey
- 3. gün yarışmacısı : Özlem Hanım
- 4. gün yarışmacısı : Uğur Bey
- 5. gün yarışmacısı : Melike Hanım
Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak.
- Ovadan Hanım
- Faruk Bey
- Özlem Hanım
- Uğur Bey
- Melike Hanım
Bugünün puanlamaları henüz yapılmadı. Yapıldığında konumuza ekleyeceğiz.
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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