Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 12 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Bu haftanın kazanan ismi ise merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 12 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? Bu haftanın kazananı Tanju mu oldu Berkay mı? Bu haftanın birincisi kim oldu?
Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 12 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 12 Kasım Yemekteyiz şampiyonu kimdir?
- 5. olan yarışmacı : Dilara
- 4. olan yarışmacı : Aylin - 22 puan
- 3. olan yarışmacı : Sara - 23 puan
- 1. ve 2. olan yarışmacı : Tanju - Berkay (24 puan)
Bu haftanın 2 birincisi oldu. Tanju ve Berkay aynı puanı aldılar ve böylelikle 2 kazanan olmuş oldu. Tanju ve Berkay 24'er puanla haftanın birincileri oldu. 15 bin TL'yi 2 yarışmacı kazanmış oldu. Bu haftanın kazananları Berkay ve Tanju oldu.
- - Dilara
- - Aylin
- - Sara
- - Tanju
- - Berkay
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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