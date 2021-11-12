Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 12 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 12 Kasım Yemekteyiz şampiyonu kimdir?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

5. olan yarışmacı : Dilara

Dilara 4. olan yarışmacı : Aylin - 22 puan

Aylin - 22 puan 3. olan yarışmacı : Sara - 23 puan

Sara - 23 puan 1. ve 2. olan yarışmacı : Tanju - Berkay (24 puan)

Bu haftanın 2 birincisi oldu. Tanju ve Berkay aynı puanı aldılar ve böylelikle 2 kazanan olmuş oldu. Tanju ve Berkay 24'er puanla haftanın birincileri oldu. 15 bin TL'yi 2 yarışmacı kazanmış oldu. Bu haftanın kazananları Berkay ve Tanju oldu.

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

- Dilara

- Aylin

- Sara

- Tanju

- Berkay

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

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