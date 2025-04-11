Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'nin sahibi hangi yarışmacı oldu?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 11 Nisan 2025 Cuma günü haftanın final bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yarışmanın takipçileri, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?" ve "150 bin TL'lik büyük ödülü kim kazandı?" sorularını merakla araştırıyor. İşte haftanın yarışmacıları ve finale dair tüm gelişmeler...
Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen programda, bu hafta da heyecan doruktaydı. 7-11 Nisan 2025 haftasında yarışan beş isim arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Final bölümünde yarışmacıların puanlarıyla birlikte Zuhal Topal'ın değerlendirmesi sonucunda 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi belirlenecek. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Nisan birincisi kim oldu? Final bölümü yayınlandı mı? İşte detaylar…
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
11 Nisan 2025 Cuma günü yayınlanan final bölümünde henüz kazanan açıklanmadı. Haftanın son gününde, yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ile Zuhal Topal'ın değerlendirmesi bir araya getirilecek ve toplam puan sonucunda en yüksek skoru alan yarışmacı 150 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.
ZUHAL TOPAL BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR
Bu haftanın yarışmacıları şunlardı:
Melis Göz
Zeynep Kılınç
Mahmut Aydın
Muhammed Erdemir
Sevilay Aymak