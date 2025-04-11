Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'nin sahibi hangi yarışmacı oldu?

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen programda, bu hafta da heyecan doruktaydı. 7-11 Nisan 2025 haftasında yarışan beş isim arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Final bölümünde yarışmacıların puanlarıyla birlikte Zuhal Topal'ın değerlendirmesi sonucunda 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi belirlenecek. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Nisan birincisi kim oldu? Final bölümü yayınlandı mı? İşte detaylar…

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

11 Nisan 2025 Cuma günü yayınlanan final bölümünde henüz kazanan açıklanmadı. Haftanın son gününde, yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ile Zuhal Topal'ın değerlendirmesi bir araya getirilecek ve toplam puan sonucunda en yüksek skoru alan yarışmacı 150 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

ZUHAL TOPAL BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR

Bu haftanın yarışmacıları şunlardı:

Melis Göz

Zeynep Kılınç

Mahmut Aydın

Muhammed Erdemir

Sevilay Aymak