Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 25 Şubat Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 101. bölüm!

Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 25 Şubat Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 25 Şubat Yemekteyiz şampiyonu kimdir?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Batuhan Bey'in evinde yemek yiyor. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.

1. gün yarışmacısı : Safter Bey

Safter Bey 2. gün yarışmacısı : Bedriye Hanım

Bedriye Hanım 3. gün yarışmacısı : Büşra Hanım

Büşra Hanım 4. gün yarışmacısı : Gül Hanım

Gül Hanım 5. gün yarışmacısı : Batuhan Bey

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Batuhan Bey'in evine konuk oluyor.

5. olan yarışmacı : Safter Bey - 19 puan

Safter Bey - 19 puan 4. olan yarışmacı : Batuhan Bey - 21 puan

Batuhan Bey - 21 puan 3. olan yarışmacı : Gül Hanım - 26 puan

Gül Hanım - 26 puan 2. olan yarışmacı : Büşra Hanım - 27 puan

Büşra Hanım - 27 puan 1. olan yarışmacı : Bedriye Hanım - 28 puan

Haftanın 1. si birazdan açıklanacak.

Haftanın Birincisi : Bedriye Hanım

Haftanın 1. si Bedriye Hanım oluyor.

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

- Safter Bey

- Bedriye Hanım

- Büşra Hanım

- Gül Hanım

- Batuhan Bey

25 ŞUBAT 2022 CUMA PUANLAMALAR

Bugünün puanlamaları henüz yapılmadı. Yapıldığında konumuza ekleyeceğiz.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

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