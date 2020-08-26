Zuhal Topal'la Sofrada yeni sezonuyla 31 Ağustos Pazartesi başlıyor!
Zuhal Topal'la Sofrada Yeni Bölümleriyle 31 Ağustos Pazartesi FOX'ta!
Zuhal Topal'la Sofrada Yeni Bölümleriyle 31 Ağustos Pazartesi FOX'ta!
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Zuhal Topal'la Sofrada: https://www.fox.com.tr/Zuhal-Topal-la-Sofrada
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Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturacak, kıyasıya rekabet yaşanacak.
Zuhal Topal'la Sofrada FOX'ta.
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Kaynak: DailyMotion.com